🎥 Saelemaekers s'est bien repris : "Le coach est content que j'aie continué à jouer mon foot après mon erreur"

Alexis Saelemaekers était titulaire sur le flanc droit des Diables et est impliqué dans le but estonien en début de rencontre. Mais le latéral de l'AC Milan s'est bien repris.

Il a été très actif, a énormément combiné et a même touché la latte : Alexis Saelemaekers (22 ans) était l'un des Diables les plus intéressants ce jeudi en Estonie. "Ma prestation était intéressante dans l'ensemble, je dirais. J'ai essayé de donner mon maximum pour aider l'équipe à gagner ce match qui était très important pour lancer nos rencontres, et il y a la victoire au bout, ce qui est le plus important", déclare-t-il au micro de la RTBF.

L'ancien d'Anderlecht semble désormais bien intégré au groupe des Diables. "L'expérience que j'ai à l'AC Milan, dans un grand club, facilite les choses. J'ai l'habitude de côtoyer des grands joueurs en Serie A", souligne Saelemaekers, qui a été félicité par Roberto Martinez à sa sortie : "Ce qu'il m'a dit ? Je ne sais pas si je peux le dire (rires). Il m'a dit qu'il aimait mes ... (il sourit). Parce que j'ai continué à jouer après ma petite erreur en début de match", conclut le jeune Diable.