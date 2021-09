Joueurs les mieux payés du monde: CR7 repasse devant Messi, un Diable dans le top 10

À la faveur de son transfert à Man U et alors que Lionel Messi a quitté Barcelone pour Paris, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur de foot le mieux payé de la planète.

C'est le célèbre hebdomadaire économique américain Forbes qui fait le point sur les montants gagnés par les meilleurs joueurs de la planète et qui développe son top 10. Avec un constat: Cristiano Ronaldo a profité de son retour à Manchester United pour dribbler Lionel Messi en tête du classement. Le Portugais touche 125 millions de dollars (salaire et autres gains compris) pour 110 millions à Lionel Messi.

Deux autres Parisiens, Neymar et Kylian Mbappé et Mohamed Sala (Liverpool) complètent le top 5. Eden Hazard pointe à la dixième place et est le seul Diable Rouge présent dans ce top 10.

Le top 10 (montants en euros)