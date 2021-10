Le Standard de Liège arrache le partage contre Courtrai

Ce samedi, le Standard de Liège accueillait le KV Courtrai lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. Assistance : 16.802

Après sa victoire en Coupe de Belgique à Mouscron mardi, le Standard de Liège avait à coeur de confirmer contre Courtrai ce week-end et de renouer avec la victoire en championnat. Le dernier succès des Liégeois date du 12 septembre ( victoire 0-1 à Seraing). Une seule absence côté liégeois, celle d'Ameen Al-Dakhil remplacé par Moussa Sissako.

Le round d'observation entre les deux équipes durera une demi-heure de jeu. Après une frappe cadrée de Cimirot facilement captée par Ilic (29e), Courtrai sera proche d'ouvrir le score juste après l'action liégeoise. Bien servi par Selemani, Gueye enverra le ballon en direction du but, mais Dussenne parviendra à le dégager sur la ligne (30e). En fin de première période, les locaux auront un belle opportunité avec un joli centre de Raskin à destination de Klauss, mais la reprise du Brésilien passera à côté but adverse (39e). Siquet poussera ensuite Ilic à se coucher sur un très beau coup franc direct (45e+2). Le gardien courtraisien effectuera un nouvel arrêt décisif sur une frappe de Nkounkou (45e+3). Le score ne bougera pas à la pause (0-0).

En seconde période, Courtrai prendra les commandes de la rencontre. Bodart repoussera une tête de Gueye, mais Moreno surgira pour pousser le cuir au fond des filets (52e), 0-1.

Après ce coup de massue, les Liégeois tenteront de retrouver un nouveau souffle, mais les Kerels pousseront pour faire le break. Ilic sera l'auteur d'un arrêt réflexe sur un tir à bout portant de Bastien (71e). Bien servi par Dönnum, Dussenne décochera un tir, mais celui-ci sera complètement dévissé (80e). Deux minutes plus tard, Bokadi égalisera d'un joli enroulé (82e), 1-1. En toute fin de rencontre, Klauss aura le but de la victoire au bout des pieds, mais le Brésilien sera trop court sur le centre de Carcela (89e). Le score ne bougera plus, 1-1.

Malgré le partage arraché, le Standard de Liège n'y arrive toujours pas et poursuit sa vilaine série avec un bilan de 3 points sur 18. Les Rouches sont toujours malades et ne parviennent pas à faire le jeu et ou à se montrer véritablement dangereux dans les seize derniers mètres. Le retour de Bokadi devrait leur faire le plus grand bien.