Luka Elsner : "Je retiens cette dynamique positive et cette volonté de ne pas lâcher"

Ce samedi, le Standard de Liège a arraché le partage contre Courtrai (1-1) lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège n'a toujours pas renoué avec la victoire en championnat et vient d'enregistrer un troisième match nul de suite. "Un point positif, la capacité à ne pas perdre après avoir encaissé le 1-0. Nous avons concédé très peu d'occasions et notre manque de vigilance nous entraîne au bord du précipice. Je ne sais pas si l'équipe aurait eu cette capacité de revenir durant les dernières semaines ou mois. J'ai senti quinze minutes de perdition, une équipe qui y croyait moins. Mais les changements ont apporté ce dynamisme, cette envie et cet espoir. Je retiens cette dynamique positive avec les changements et cette volonté de ne pas lâcher", a confié Luka Elsner en fin de rencontre avant d'évoquer ce qu'il manque encore.

"Un mauvais point comptable, mais un point au mental"

"Il manque de la justesse technique dans les trente derniers mètres et des connexions entre les joueurs. Un mauvais point comptable, mais un point au mental. Il faut encore travailler sur tout ce qui manque en tant qu'équipe comme le caractère. Les supporters ont aidé l'équipe dans cette démarche et ont senti une volonté de s'accrocher. Ils ont été pour beaucoup dans notre capacité à revenir et à arracher ce point en fin de rencontre", a souligné le technicien franco-slovène.

Toutefois, l'ancien coach de Courtrai est déçu du jeu proposé. "Une déception car il n'y a pas de finalité régulière. Nous prenons de mauvaises décisions, des frappes lointaines qui auraient pu se transformer en situations plus favorables et de la précipitation. Il y a une petite évolution, mais il faut continuer de travailler", a conclu Elsner.