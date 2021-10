Luka Elsner sous le charme de Merveille Bokadi : "Il apporte du charisme"

Le médian âgé de 25 ans avait son retour sur les terrains en jouant dix minutes à Mouscron en Coupe. Ce samedi, il en a joué vingt-et-une face à Courtrai et c'est lui qui a arraché le partage d'un joli enroulé.

Merveille Bokadi est de retour. Déjà incontournable la saison dernière, le Congolais a marqué le but de l’égalisation ce samedi soir. Un joueur précieux qui peut jouer à plusieurs positions. "Il apporte du charisme et rassure les joueurs autour de lui. Il donne cette impression d’un joueur qui sait ce qu’il fait, il apporte de la présence athlétique et amène une bonne agressivité. De plus, il est adroit devant le but", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"Il ne parle pas beaucoup mais son foot parle pour lui. Il peut donner de la stabilité, maîtriser les bons moments, être propre et gagner des duels. Il y a de bons joueurs dans l’entrejeu, la concurrence est rude mais Bope présente un autre profil. Je le vois comme un joueur polyvalent, il peut aussi jouer en défense centrale. Il sait aussi et surtout modifier sa position pendant la rencontre", a souligné le T1 des Rouches.

L'ancien joueur du TP Mazembe pourrait débuter au Club de Bruges la semaine prochaine. "Il y a encore une semaine d’entraînement mais il a donné pas mal de garanties lors de ses deux rentrées au jeu."