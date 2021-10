Le troisième partage consécutif de Luka Elsner sur le banc du Standard de Liège n'a évidemment pas ravivé l'enthousiasme en bord de Meuse. Toutefois, la direction du matricule 16 entrevoit une nouvelle dynamique et trouve cela encourageant.

Le Standard de Liège affiche un piètre bilan de 3 points sur 18 et n'a toujours pas renoué avec la victoire en championnat. Les Rouches viennent de partager une troisième fois de suite en D1A ce week-end face à Courtrai (1-1). "Trois matchs nuls, c'est largement insuffisant pour le Standard de Liège. C'est clair qu'on veut des meilleurs résultats, mais je note quand même qu'il y a une autre dynamique", a confié Alexandre Grosjean au micro de la RTBF.

"J'ai vu après une bonne réaction du Standard et donc ça c'est plutôt encourageant"

"Tout au long de la semaine, on sent vraiment que cette dynamique est en train de s'installer. On travaille dur. On doit prendre nos responsabilités à tous les étages du club. C'est ce qu'on fait et je peux m'en réjouir. J'ai vu ici un match qui a montré quand même qu'on avait finalement concédé que deux occasions et sur une de ces deux occasions on a pris un but. J'ai vu après une bonne réaction du Standard et donc ça c'est plutôt encourageant", a souligné le directeur général du matricule 16 qui a voulu remercier et rassurer les supporters liégeois.

"Je comprends le ressenti des supporters"

"Je comprends le ressenti des supporters. C'est extrêmement compliqué pour eux de continuer à soutenir leur équipe. Je les remercie donc d'être présents comme aujourd'hui par exemple. Les calicots sont des messages qui sont parfois difficiles à lire ou recevoir. Mais on doit assumer en tant que direction du Standard, un club qui a une histoire importante dont les supporters font partie. Je défendrai toujours la position des supporters à cet égard-là. Je les remercie d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. C'est cela qui va nous aider à sortir de cette situation compliquée", a conclu Grosjean.