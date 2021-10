Karim Belhocine fier de ses troupes : "Quand on ne peut plus gagner un match, c'est très important de ne pas le perdre"

Ce samedi soir, Courtrai a partagé l'enjeu au Standard de Liège (1-1) lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Courtrai a failli jouer un mauvais tour au Standard de Liège ce week-end. Après avoir ouvert le score en seconde période via Moreno, les Kerels pensaient quitter Sclessin avec trois points dans leur escarcelle. Mais, le matricule 16 poussera et Merveille Bokadi égalisera en fin de rencontre. "Les deux équipes sont assez bien rentrées dans le match. Il y a eu des moments pour le Standard et pour nous aussi, sans que nous soyons trop dangereux", a confié Karim Belhocine en fin de rencontre.

"Nous avons ouvert le score en seconde période puis le Standard a poussé avec son équipe puis ils ont apporté de la fraîcheur avec les joueurs venus du banc. Cela nous a posés beaucoup de problèmes et ils ont égalisé durant leur temps fort. Nous avons ensuite essayé de ne pas encaisser le deuxième. Nous aurions dû mieux conserver le ballon et être tueur dans les reconversions. Nous ne sommes pas parvenus à le faire à cause de la fatigue et de notre adversaire de qualité. Comme je le dis à mes joueurs : "Quand on ne peut plus gagner un match, c'est très important de ne pas le perdre". Nous l'avons fait ce soir et je retiens cette belle semaine : victoire contre Ostende, qualification en Coupe et match nul au Standard. Je suis toujours déçu d'avoir été rejoint dans une rencontre, mais je suis fier de mes joueurs ce soir", a conclu le coach des Kerels.