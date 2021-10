Alexandre Grosjean réagit aux déclarations de Fornieri : "On sent qu'il y a des manœuvres de déstabilisation du Standard, c'est dérangeant"

Le Directeur Général du Standard de Liège a mis au clair la position du club suite aux déclarations dans la presse de François Fornieri ce samedi.

Ce samedi, le Standard de Liège avait réagi aux déclarations dans la presse de François Fornieri via un tweet cinglant et plein d'ironie qui sous-entend que l'homme d'affaires liégeois ne serait pas un supporter des Rouches, se basant sur des propos de 2017 où il indique ne pas être supporter de qui que ce soit. "Dans le presse d’aujourd’hui, François Fornieri : 'mon club favori', 'supporter' … Ha bon ??? Pourtant il y a à peine 4 ans : "…je ne suis pas supporter d’une équipe en particulier", écrit le club, avec deux hashtags, #doublediscours et #opportunisme

Le Directeur Général du Standard de Liège, Alexandre Grosjean a évoqué ce tweet au micro de la RTBF. "Aujourd'hui la situation du Standard est délicate à tous les niveaux et c'est pour cela que nous avons besoin de nos supporters. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils répondent présents. Voir des interviews où l'on sent qu'il y a des manœuvres de déstabilisation du Standard, ça c'est dérangeant. Ce n'est pas comme ça qu'on soutiendra le Standard. Quand on voit ce genre de manœuvres, on peut légitimement se poser la question "s'agit-il vraiment là de supporters qui s'expriment de la sorte pour aider le club?" Si vous souhaitez aider le club, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut s'exprimer", a lâché Grosjean, ajoutant ensuite que l'arrivée potentielle de Fornieri au Standard "n'était pas à l'ordre du jour".