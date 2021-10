Le revenant Bokadi : "Un grand moment pour moi"

L'international congolais a permis au Standard de Liège d'arracher un point sur sa pelouse face au KV Courtrai à huit minutes du terme.

Revenu il y a peu d’une rupture du tendon d’achille, Merveille Bokadi a permis au Standard de Liège de prendre un point ce samedi. Entré à la place de Gojko Cimirot à la 69e, le Congolais a inscrit le but du 1-1 à huit minutes du coup de sifflet final. "Cela fait plaisir, malgré le fait qu'on n'a pas gagné ce match. Mais, personnellement, après toutes les galères que j’ai connues, je suis très content non seulement de revenir, mais en plus de marquer. Pendant tout le temps où j’étais sur la touche, j'ai essayé de positiver à chaque instant, et ça a payé. Je voulais aider mes coéquipiers. C’était vraiment un grand moment pour moi. Un point, c'est mieux que rien", a expliqué l'ancien joueur du TP Mazembe.

"Quand les supporters te poussent ainsi, ça aide"

Le médian a permis aux Liégeois d’éviter une nouvelle défaite embarrassante devant son public. "Avec Jackson (Muleka), Mehdi (Carcela) et Aron (Dönnum), nous sommes montés au jeu avec un bon état d'esprit. Nous avions baissé la tête après l'ouverture du score de Courtrai, mais nous voulions vraiment gagner en fin de rencontre. Quand les supporters te poussent ainsi, ça aide. Je savais que nous allions marquer", a souligné le revenant liégeois.

"Les qualités sont bien là, il manque juste la confiance"

Présent au club depuis 2017, Bokadi fait partie des anciens. "Cela fait pas mal de temps que je suis ici. Je sens que je fais partie des leaders de cette équipe. Le groupe est jeune et il manque cette expérience pour les aider à avancer. Nous sommes tournés vers les prochaines rencontres désormais, et nous allons tout donner pour redresser la situation. Les qualités sont bien là, il manque juste la confiance. À l'entraînement, elle est bien présente, mais en championnat, elle a du mal à se manifester", a conclu Merveille Bokadi.