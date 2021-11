🎥 Sacha Kljestan mis à l'honneur par le LA Galaxy

Sacha Kljestan (36 ans) vieillit comme le bon vin : l'ancien du RSC Anderlecht a disputé l'une de ses meilleures saisons avec le LA Galaxy en MLS (31 matchs, 5 buts) et a donc été élu Joueur de l'Année 2021 par les supporters, et ce alors que le club de Los Angeles a manqué d'un rien la qualification pour les Playoffs lors de la dernière journée de championnat ce week-end.

Revenu aux USA en 2015 après cinq ans à Anderlecht, Kljestan y a porté les couleurs des NY Red Bulls et d'Orlando City, avant de rejoindre le LA Galaxy en 2020.

The 2021 @LARiotSquad Player of the Year @SachaKljestan pic.twitter.com/8P0AEc47nt