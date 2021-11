Le patron des Rangers salue chaleureusement Steven Gerrard

Steven Gerrard a cédé à l'appel de la Premier League, mais les Rangers ne lui en tiendront pas rigueur. Au contraire.

En trois ans et demi sur le banc écossais, Steven Gerrard aura marqué son empreinte dans l'histoire des Rangers et il ne laissera visiblement que des souvenirs dans un club qu'il a ramené au sommet du foot écossais après dix ans de disette en Premiership.

Dans un communiqué, le directeur sportif des Rangers, Roy Wilson a tenu à chaleureusement remercier celui qui a pris la direction d'Aston Villa. "Tout d'abord, je souhaite remercier Steven pour son travail, son implication et son professionnalisme."

"Je sais à quel point le 55e titre conquis par les Rangers compte pour Steven, tout comme les excellents résultats engrangés sur la scène européenne durant son règne. Nous avons vécu des jours et des soirées mémorables. Personnellement, je suis fier du travail que nous avons accompli, avec les joueurs et le staff et je sais que Steven partage cette fierté. Nous ne lui souhaitons que des réussites pour le nouveau chapitre de sa carrière. "