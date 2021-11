Un Tissoudali des grands soirs fait chuter le Standard de Liège pour la première fois sous l'ère Elsner

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplaçait à la Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Les conditions n'étaient pas faciles avec un terrain lourd et gorgé d'eau.

Incertains avant la rencontre, Bodart et Tapsoba étaient absents ce dimanche à Gand. Tout comme Bastien positif au Covid-19. Henkinet était de nouveau entre les perches liégeoises tandis que Muleka remplaçait Klauss à la pointe de l'attaque. À noter le retour de Lestienne sur le banc liégeois.

La Gantoise obtiendra une première opportunité avec Depoitre lancé en profondeur qui évitera la sortie d'Henkinet. L'ancien Diable Rouge se déportera sur la droite avant de centre aveuglément en retrait, mais aucun équipier ne suivra (2e). Les Rouches auront une occasion par la suite avec un centre de Muleka vers Dønnum, mais le Norvégien sera trop court de quelques centimètres pour mettre la tête (12e). La première grosse occasion sera gantoise avec une tête de Samoise qui ira heurter le poteau d'Henkinet (18e). Quatre minutes plus tard, La Gantoise ouvrira le score. Après un corner gantois, Henhinet boxera le ballon plein axe... Tissoudali sera à la réception et décochera une frappe des 16 mètres qui ne laisse aucune chance au gardien du Standard (22e), 1-0.

© photonews

Juste après, le matricule 16 réagira avec une passe de Raskin vers Muleka dans le dos de la défense gantoise. L'attaquant congolais se retrouvera seul face à Bolat, mais verra le portier gantois gagner ce duel (25e). Sept minutes plus tard, Odjidja délivrera un caviar à Tissoudali qui se retrouvera seul face à Laifis en dernier homme. Le Chypriote sera solide et chipera le ballon dans les pieds de l'attaquant de Gand (32e). Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

En seconde période, Tissoudali viendra semer la pagaille dans la défense liégeoise pour effacer Dussenne et Laifis en deux crochets. Son tir passera néanmoins un rien à côté du but de Henkinet (50e). Les Buffalos doubleront ensuite la mise via un centre de Samoise dévié par Tissoudali vers Depoitre qui au point de penalty contrôlera et décochera. Le ballon sera dévié par Siquet dans son but (56e), 2-0. Tissoudali qui effacera Laifis d'un nouveau crochet, dribblera Siquet et aggravera la mise (67e), 3-0.

© photonews

Le Standard réagira directement. Raskin distillera un caviar à Dønnum dans le dos de la défense gantoise. Le Norvégien évitera la sortie de Bolat et propulsera le ballon dans le but vide (69e), 3-1. Les Rouches ne parviendront pas à revenir et s'inclineront pour la première fois sous l'ère Luka Elsner.

Le Standard de Liège ne confirme pas après sa victoire contre Eupen et reste cantonné à la 12ème place avec 20 points au compteur. La Gantoise se hisse à la 7ème place avec 24 unités.