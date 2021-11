Hein Vanhaezebrouck : "Chapeau à mes joueurs qui ont livré une performance fantastique"

La Gantoise a pris la mesure du Standard de Liège (3-1) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League ce dimanche soir.

Hein Vanhaezebrouck était heureux à l'issue de la rencontre, mais ne voulait pas pour autant se faire preuve d'une trop grande euphorie. "Nous avons été réguliers dans notre irrégularité jusqu'à présent. Espérons maintenant que ce ne sera pas à nouveau le cas dans les semaines à venir. Parce que pour le même montant, vous perdez les matchs suivants et vous coulez à nouveau. Mais nous sommes satisfaits d'être dans ce train en marche maintenant", a explique le T1 des Buffalos.



"Le niveau était à nouveau très bon. Nous avons bien commencé et nous avons également joué une très bonne deuxième mi-temps. Mais nous l'avons fait auparavant, également lors des matchs perdus. Nous avions été dominants avec de nombreuses occasions, mais malheureusement elles n'ont pas toujours été concrétisées par le passé. Aujourd'hui encore : si vous êtes plus efficaces aujourd'hui, vous pouvez en mettre six ou sept au fond. Donc ça aurait pu être mieux, mais j'ai vu de grandes choses", a ajouté le technicien belge.



Et qu'en est-il du nouveau terrain de la Ghelamco Arena ? "Quand je suis entré sur le terrain après le match, mon respect n'a fait qu'augmenter pour ce que mes garçons ont apporté sur ce terrain. Avec tout le respect que je vous dois, les personnes qui ont mis en place cette pelouse sont excellentes. Ce sera une bonne chose, mais cela prendra du temps, et en novembre, ce n'est pas facile. Mais chapeau à mes joueurs, qui ont livré une performance fantastique ici", a conclu Vanhaezebrouck.