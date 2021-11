Laurent Depoitre après La Gantoise-Standard : "Victoire méritée, nous aurions pu marquer 6 voire 7 buts"

La Gantoise a facilement pris la mesure du Standard de Liège (3-1) ce dimanche soir lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Le compartiment offensif gantois, notamment le duo d'attaque, a fait mal au Standard de Liège ce dimanche. "Oui cela combine bien et nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous aurions pu marquer 6 voire 7 buts tant Tarik (Tissoudali) a été décisif. Il a mis deux beaux buts et aurait pu en mettre deux de plus. Nous sommes contents de cette victoire, elle est entièrement méritée. Nous avons dominé du début à la fin. Nous remontons enfin au classement", a confié Laurent Depoitre au mircro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

La Gantoise a du mal face aux petites équipes, mais s'impose plus facilement contre les grosses équipes. "Contre les clubs qui veulent jouer, c'est plus facile pour nous. Avec plus d'espace, nous nous trouvons plus facilement. Contre les équipes qui restent derrière, c'est plus compliqué. À nous de trouver la faille face à ces formations. Quand nous y parviendrons, tout ira bien", a souligné l'attaquant gantois avant d'évoquer la nouvelle pelouse de la Ghelamco Arena. "Un terrain compliqué malgré la nouvelle pelouse. Il était déjà très lourd après une dizaine de minutes. Pas évident, mais nous sommes parvenus à nous adapter", a conclu Laurent Depoitre.