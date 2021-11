Hugo Siquet : "Après la pause, nous n'étions pas dedans"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège s'est incliné à la Ghelamco Arena face à La Gantoise (3-1) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Après son succès à Eupen, le Standard de Liège n'est pas parvenu à confirmer face à La Gantoise. "Nous étions bien en première mi-temps et avons eu des occasions qu'il aurait fallu concrétiser. Après la pause, nous n'étions pas dedans. Gand joue un jeu très direct avec des joueurs physiques, nous un peu moins. C'est ce qui a fait défaut ce dimanche", a confié Hugo Siquet à l'issue de la rencontre au micro d'Eleven Sports.

"Cela se paie cash"

Les Rouches, malgré la montée au jeu de Joao Klauss, n'est pas parvenu à bien redémarrer. "Nous n'étions pas bien connectés et il y avait un grand écart entre la défense et l'attaque. Puis, un manque criant de précision quand nous voulions ressortir de l'arrière et trouver nos attaquants. Et cela se paie cash", a souligné le défenseur impliqué dans le deuxième but des Buffalos. "Cinq minutes avant, je sauve un but sur la ligne et là je ne sais rien faire, le ballon vient sur mon pied. Il faut oublier cette défaite et ne pas se démobiliser. Il va falloir augmenter notre niveau et jouer comme au Club de Bruges", a prévenu le jeune Rouche qui tente de retrouver son niveau de la saison dernière. "Je ne suis pas au maximum. Je travaille beaucoup, malheureusement ça ne paie pas. C'est compliqué, mais je ne dois pas baisser les bras et je dois continuer pour aider au mieux le club", a conclu le back droit liégeois.