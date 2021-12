Bien aidé par Koffi, un Charleroi diablement efficace s'offre un festival de buts à Eupen

Ce dimanche après-midi, Eupen recevait le Sporting de Charleroi lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Les deux équipes avaient à coeur de renouer avec la victoire après leur défaite en milieu de semaine. Un seul changement au sein de chaque équipe : Ngoy à la place de Keita côté eupenois et Zaroury au lieu de Zorgane côté carolo.

Pas de round d'observation dans cette partie étant donné que Charleroi ouvrira rapidement le score. Bien servi par Nicholson, Gholizadeh ajustera Himmelmann (8e), 0-1.

© photonews

Eupen réagira quelques minutes plus tard avec un tir puissant de Peeters dans le rectangle, mais la défense adverse contrera l'envoi (12e). Trois minutes plus tard, Koffi devra effectuer deux belles parades sur des tirs de Prevljak (15e) avant de voir une tête de Ngoy filer à côté du but (16e). Mis sous pression par des Pandas en feu, Charleroi en aura plein les pieds, mais pourra de nouveau compter sur son portier pour sortir une frappe de Prevljak (20e). Les Germanophones ne profiteront pas de leurs temps forts et se feront punir par les Zèbres en contre-attaque. Nicholson récupérera le cuir et ne se fera pas prier pour l'envoyer au fond des filets (22e), 0-2.

Pas abattu pour autant, Eupen continuera de jouer vers l'avant, mais ne parviendra pas à faire sauter le verrou carolo. Le portier des visiteurs captera une jolie frappe à distance signée Déom (29e). Toutefois, les troupes d'Edward Still seront diablement efficaces ce dimanche et aggraveront le score via leur buteur maison (42e), 0-3. Malgré 65% de possession, Eupen rejoindra son vestiaire sur le score sévère de 0-3.

© photonews

En début de secode période, le match sera définitivement plié avec un nouveau but de Shamar Nicholson qui ira de son triplé (49e), 0-4. Après ce quatrième but, les Pandas seront groggys. Himmelmann n'a rien eu à faire à part aller chercher le ballon au fond de ses filets. Un score sévère au vu de la rencontre.

Koffi dégoûtera un peu plus les Eupenois en effectuant à nouveau un arrêt décisif sur un tir à bout portant de Rocha (72e). Ce dernier, blessé au visage, sortira en fin de rencontre et laissera les siens à dix. Le score ne bougera plus, Charleroi s'imposera 0-4 au Kehrweg.

© photonews

Avec ce large succès, Charleroi se hisse provisoirement à la 4ème place avec 35 points au compteur. Eupen stagne à la dixième position avec 25 unités.