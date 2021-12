Shamar Nicholson a vu triple à Eupen : "Renouer avec la victoire était le plus important"

L'attaquant des Zèbres a vu triple au Kehrweg ce dimanche lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. L'international jamaïcain a permis à Charleroi de s'imposer 0-4 à Eupen et de se hisser à la quatrième place du classement.

Shamar Nicholson a fait parler la poudre ce week-end en marquant son deuxième triplé depuis qu'il est à Charleroi (le premier, c'était cette saison le 28 août contre le Beerschot). "Très heureux d'avoir planté ces trois goals et distillé cet assist. Je me sens bien après cette rencontre, mais le plus important c'était de renouer avec la victoire et de prendre les trois points", a confié le buteur carolo à l'issue de la partie.

Eupen a dominé en première rencontre avec plusieurs occasions et 65% de possession, mais les visiteurs se sont montrés plus efficaces. "Beaucoup de réalisme de notre part et nous avons saisi notre chance durant nos moments contrairement à notre adversaire", a souligné l'international jamaïcain qui compte désormais 13 buts à son compteur. "Mon objectif est de continuer à travailler et d'essayer au maximum l'équipe. Les goals suivront", a conclu Shamar Nicholson.