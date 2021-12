Guillaume Gillet : "On peut parler d'une efficacité quasiment parfaite"

Ce dimanche, le Sporting de Charleroi est allé s'imposer du côté d'Eupen (0-4) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Le Sporting de Charleroi a converti toutes ses occasions ce dimanche alors qu'Eupen n'est pas parvenu à trouver la faille. "On peut parler d'une efficacité quasiment parfaite, que ce soit dans notre rectangle que dans celui dans notre adversaire. Nous avons su concrétiser nos occasions en première mi-temps et notre gardien était dans un bon jour comme depuis le début de la saison. Nous sommes plus rassurés à ce moment-là et pouvons ainsi gérer le match sereinement", a confié Guillaume Gillet à l'issue de la rencontre.

Hervé Koffi a dégoûté les attaquants eupenois ce dimanche en multipliant les arrêts décisifs. "Il s'est montré intraitable et ce n'est pas évident psychologiquement pour les adversaires. Quand on joue bien, que l'on se procure des occasions et qu'elles ne rentrent pas, ça joue forcément dans les têtes", a souligné le milieude terrain.

"Je trouve que nous sommes dans une spirale positive"

Les Zèbres avaient à coeur de renouer avec la victoire après leur défaite à Genk. "Malgré cette défaite face à une très bonne équipe, je trouve que nous sommes dans une spirale positive. Nous ne nous affolons pas et la sérénité est bien présente dans le groupe. Nous sommes venus ici à Eupen pour gagner. Il reste un dernier bon test contre OHL avant de partir quelques jours en vacances. Il faudra rester concentré et continuer de travailler car ce serait dommage de perdre des points à domicile", a ajouté l'ancien Panda.

"Eupen m'a permis d'arriver en D1A et de signer à La Gantoise"

Le public germanophone n'a pas oublié son ancien joueur (2005-2006). "Toujours très bien accueilli et je retrouve le vestiaire que j'ai connu car avant Eupen se changeait dedans. Cela me rappelle de très bons souvenirs. Ce club m'a permis d'arriver en D1A et de signer à La Gantoise. Et je serai toujours très reconnaissant vis-à-vis d'Eupen", a conclu Guillaume Gillet.