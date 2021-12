Emmanuel Agbadou après Eupen-Charleroi : "Le football peut être cruel"

Ce dimanche, Eupen s'est lourdement incliné contre le Sporting de Charleroi (0-4) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Le score fut sévère au vu de la rencontre au Kehrweg ce week-end. Eupen n'est pas parvenu à trouver la faille face à Charleroi et a vu les Carolos être diablement efficaces avec quatre tirs cadrés pour autant de buts. "Le football peut être cruel. Pour gagner, il faut marquer des buts et nous ne sommes pas parvenus à concrétiser nos occasions. Et Charleroi a été très concret et ça se paie cash", a confié Emmanuel Agbadou à l'issue de la rencontre. "Nous devons être plus efficaces devant car nous avons besoin de victoires et de points", a expliqué l'international ivoirien avant de souligner la très bonne prestation du portier adverse.

"Dominer, ce n'est pas gagner"

"Hervé Koffi a multiplié les parades chez les Pandas. "Il a fait un gros match et nous ne sommes pas parvenus à marquer durant nos moments forts. Dominer, ce n'est pas gagner. Nous avons 65% de possession en première période et plus d'opportunités, mais c'est ainsi", a ajouté le défenseur central qui évolue au sein de l'entrejeu depuis l'absence de Kayembe et Cools.

"C'est Dieu qui décidera de mon avenir"

Le mercato hivernal va prochainement ouvrir ses portes et le joueur formé à San Pedro est suivi par plusieurs clubs. "Je me sens bien à Eupen et je pense à jouer tous les matchs à fond. Le reste, c'est Dieu qui décidera de mon avenir. Je suis en confiance en ce moment et je suis globalement content de mes prestations", a conclu Agbadou.