Mehdi Bayat : "Nous sommes bien contents de revenir à hauteur d'Anderlecht..."

Ce dimanche, le Sporting de Charleroi s'est largement imposé à Eupen (0-4) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

"Nous avons fait un match comme l'Union Saint-Gilloise, à savoir 100% de réussite et un bon gardien dans les cages. Finalement, les trente premières minutes de jeu ne reflètent pas la physionomie du match car Eupen a été très entreprenant et très bon offensivement. Charleroi a été très réaliste et a su mettre au fond chaque occasion", a confié Mehdi Bayat à l'issue de la rencontre.

"Le match n'a pas été facile"

Shamar Nicholson a planté un triplé et distillé un assist à Gholizadeh au Kehrweg ce dimanche. "Quand ce duo fonctionne bien, cela est beau, agréable à regarder et très efficace. Et cela nous donne des points ! Le match n'a pas été facile car Eupen est une très belle équipe", a expliqué le dirigeant carolo.

Les Zèbres occupent la quatrième place du classement à égalité de points avec Anderlecht (35 unités). "C'est fort bien et j'ai lu une petite blague sur Twitter que je trouvais bien pensée. Quand on dit que le Secrétaire d'État à la relance est un Carolo... Vraisemblablement, Anderlecht est complètement relancé depuis qu'il a gagné chez nous à Charleroi, le match de la crise peut-être... Ce dimanche soir, ce match nul lors du Topper (Bruges-Anderlecht (2-2) nous permet de revenir à hauteur des Mauves au classement. Et nous sommes bien contents...", a conclu Bayat.