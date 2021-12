🎥 Hervé Koffi a encore fait des miracles : "Je suis parvenu à réaliser les arrêts nécessaires"

Le Sporting de Charleroi s'est imposé 0-4 à Eupen lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Sans le dernier rempart carolo, le score et la rencontre auraient été différents.

Après sa défaite à Genk, Charleroi n'a pas tardé à renouer avec la victoire du côté d'Eupen ce dimanche. "Il fallait réagir après cette déconvenue et retrouver la confiance", a confié Hervé Koffi qui a dégoûté l'attaque eupenoise ce dimanche après avoir effectué plusieurs parades décisives. "Nous avons réussi à marquer rapidement et nous sommes restés très concentrés car nous savions qu'ils allaient pousser pour revenir dans le match. Dieu merci, je suis parvenu à réaliser les arrêts nécessaires et cela nous a permis de rester dans le match", a souligné le dernier rempart des Zèbres.

Charleroi revient à hauteur d'Anderlecht à la quatrième place avec 35 points au compteur. "Nous essayons de prendre le plus de points possibles, c'est vrai que notre objectif est de jouer les Playoffs 1. Nous restons concentrés et essayons de ne pas trop regarder le classement", a conclu Hervé Koffi.