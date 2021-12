🎥 Ca joue en Turquie pour Noël, et le but du jour est signé Aktürkoglu

Kerem AktĂŒrkoglu a inscrit le but du jour en ce samedi de NoĂ«l oĂč ça joue en Turquie.

Le Galatasaray recevait Antalyaspor (où Ruud Boffin et Paul Mukairu, l'ancien du RSCA, étaient titulaires) et l'a emporté 2-0 avec des buts signés Sofiane Feghouli et Kerem Aktürkoglu, qui a fait le show d'une sublime frappe enroulée. Le Gala ne figure cependant qu'à une décevante 8e place en Süperlig turque.