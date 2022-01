L'Union, pourtant réduite à dix, reçoit deux cadeaux et broie finalement Seraing

Ce mardi soir, Seraing et l'Union Saint-Gilloise reprenait la partie là où elle s'était arrêtée samedi soir, à savoir à 0-2 juste avant le début de la seconde période.

Seraing et l'Union Saint-Gilloise ont aligné une équipe différente par rapport à samedi dernier. Jean-Louis Garcia décidait d'aligner Wagué, Lahssaini et Mouandimandji à la place d'Opare, Del Fabro et Pierrot. Côté unioniste, Lazare était remplacé par Van Der Heyden.

En première période samedi, l'Union avait ouvert le score rapidement via Vanzeir (5e) avant d'être réduite à dix suite à l'expulsion de Bager (13e). Undav doublait la mise peu avant la demi-heure de jeu.

Dès l'entame de la seconde période, Seraing débutera la rencontre tambour battant avec une frappe puissante repoussée par Moris avant de voir Nieuwkoop intervenir de justesse devant Marius afin d'éviter la réduction du score (48e). Mais à l'heure de jeu, Mansoni effectuera une faute stupide sur Lapoussin offrant ainsi un penalty à l'Union. Teuma se lancera et verra Galjé le repousser, mais les défenseurs pénétreront trop rapidement dans le rectangle annulant ainsi l'arrêt de leur portier. Teuma ne se loupera pas lors du second envoi permettant ainsi aux visiteurs de tuer la rencontre (62e pen), 0-3.

© photonews

© photonews

Les locaux auront une deuxième grosse occasion via une reprise de Marius, mais Burgess, présent sur la ligne, dégagera le ballon (77e). Mais Seraing aura décidé d'offrir un nouveau penalty après une sortie manquée de Galjé qui boxera Vanzeir. Undav plantera ainsi la quatrième rose (83e), 0-4. Juste après, Marius verra son tir aller heurter le poteau (85e). Wagué tentera une reprise qui filera juste à côté en fin de rencontre (90e). Le score ne bougera plus.

L'Union Saint-Gilloise s'imposera finalement 0-4 au RFC Seraing et confortera ainsi sa première place avec 50 points au compteur. Les Métallos restent barragistes avec 19 unités.