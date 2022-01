Anthony Moris pointe du doigt le tournant du match : "Le match aurait pris une toute autre dimension"

L'Union Saint-Gilloise s'est finalement largement imposée du côté de Seraing (0-4). Pourtant réduit à dix après l'expulsion de Bager (13e), le leader actuel de D1A a planté deux buts lors de cette seconde période.

Alors beaucoup d'observateurs s'attendaient à plus de suspense ce mardi soir, l'Union a broyé Seraing. Les Unionistes, réduits à dix, menaient 0-2 avant la pause. Mais ils ont obtenu deux penaltys lors de cette seconde période. "Le tournant de la rencontre, c'est la première occasion sérésienne (48e) où je sors un tir de Maziz puis Bart (Nieuwkoop) a su merveilleusement intervenir et mettre le ballon à côté. Si on encaisse là, le match prenait une toute autre dimension. Puis, on a été capables de tuer le match et de profiter de leurs erreurs défensives ou de leurs fautes individuelles car il n'y avait aucune raison de provoquer un penalty sur Loïc (Lapoussin). À partir du moment où c'est 0-3, c'est sûr que cela devenait plus compliqué pour eux", a confié Anthony Moris à l'issue de la rencontre.

"Très particulier de se dire que tout va se jouer sur 45 minutes"

L'international luxembourgeois et ses coéquipiers n'ont jamais vécu une pareille situation avec un match qui se termine en trois jours. "Très particulier de se dire que tout va se jouer sur 45 minutes. On a vu directement beaucoup d'envie chez notre adversaire dès l'entame de la rencontre. Puis, ils ont eu 72 heures pour préparer un plan bien précis. Nous aussi on a essayé, surtout en infériorité numérique. Mais dans l'ensemble, on a été costauds défensivement et surtout pragmatiques à l'image de notre saison. On sait tuer le match", a lâché le portier bruxellois. "Cela fait bientôt deux ans que l'on joue pour gagner à chaque match. Même dans l'adversité ou en infériorité numérique, on se bat. Les semaines à venir (Genk, Club de Bruges, Anderlecht et l'Antwerp, ndlr) ? On dit qu'elles sont lourdes, mais il faut bien les jouer ces matchs. Moi, je suis content de disputer ces rencontres car ce sont de bons tests pour voir si l'équipe a grandi", a conclu Moris qui a enregistré sa 9ème clean-sheet.