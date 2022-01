Seraing n'est pas parvenu à renverser la situation ce mardi soir contre l'Union Saint-Gilloise en deuxième période. Les Métallos ont même offert deux penaltys aux Unionistes, pourtant déjà réduits à dix. Les Sérésiens se sont finalement inclinés 0-4.

Seraing s'est incliné largement contre l'Union. Pourtant en supériorité numérique, les Métallos ont encore donné des cadeaux au leader actuel de D1A. "Cela nous tenait à coeur déjà de terminer ce match. Nous voulions mettre en difficulté cette équipe de l'Union réduite à dix. Nous sommes parvenus à le faire avant le penalty, et après on connaît la suite", a expliqué Molla Wagué à l'issue de la rencontre.

Les Métallos ont eu quelques grosses occasions, mais ne sont pas parvenus à les convertir. "De la malchance ? Nous avons eu pas mal d'opportunités que nous aurions pu mettre au fond et c'est dommage. Mais il faut continuer de travailler", a expliqué le défenseur central avant d'évoquer l'arbitrage.

"Nous restons focus sur les équipes de notre championnat"

"Il y avait des décisions arbitrales aussi même si je n'aime pas parler de cela car ce n'est pas évident de diriger une rencontre. Nous devions obtenir un penalty samedi lorsque Bager fauche Mikautadze. Il fallait aller consulter le VAR comme l'arbitre l'a fait ce mardi pour les deux penaltys contre nous", a souligné l'ancien joueur du FC Nantes. "Mon premier match en Belgique commence par une défaite, mais j'ai hâte de rectifier cela lors des prochains matchs. Nous restons focus sur les équipes de notre championnat et les rencontres à venir contre Saint-Trond, le Beerschot et Eupen sont très importantes", a conclu Wagué qui se sent bien physiquement.