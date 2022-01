Jean-Louis Garcia : "Ce que j'ai vu est très encourageant pour la suite"

Seraing n'est pas parvenu à renverser la situation lors de cette deuxième période contre l'Union Saint-Gilloise, pourtant réduite à dix. Pire, les Métallos ont offert deux cadeaux et ont été broyés par l'autre promu.

Seraing avait bien entamé cette deuxième mi-temps avec une intervention in extremis de Nieuwkoop devant Marius. Mais, Sambu Mansoni ne rendra pas service aux siens en allant faucher Teuma dans la surface offrant ainsi un penalty sur un plateau à l'Union qui qui n'en demandait pas autant pour faire 0-3. Puis, ce fut au tour de Galjé de louper sa sortie en allant boxer Vanzeir permettant aux visiteurs d'obtenir un deuxième coup de réparation transformé par Undav (0-4).

Jean-Louis Garcia ne voulait pas s'attarder sur les deux penaltys. "L'Union exploite à la perfection les erreurs des adversaires et nous faisons deux énormes erreurs sur les deux buts en première période. Une perte de balle à vingt mètres du but et une passe latérale pas assez appuyée entre deux défenseurs centraux", a souligné le coach des Métallos avant d'évoquer la deuxième période jouée ce mardi soir.

"Nous avons quand même joué crânement notre chance en changeant le système et en essayant d'aller jouer plus haut. Nous avons la première grosse occasion de cette deuxième mi-temps et nous aurions probablement installer un peu de doute si nous avions réduit le score. Malgré le 0-3 puis le 0-4, l'équipe n'a jamais renoncé. Ce que j'ai vu est très encourageant pour la suite", a souligné le technicien français.