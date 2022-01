Felice Mazzù fier de ses troupes : "Nous ne pouvions pas nous lâcher complètement"

Pourtant réduite à dix suite l'expulsion de Bager (13e), l'Union est parvenue à s'imposer largement à Seraing (0-4). Après avoir mené 0-2 à la pause, les Unionistes ont planté deux autres goals sur penalty durant la seconde période.

Débuter une partie un samedi et le terminer trois jours plus tard n'est pas chose aisée malgré un avantage de deux buts. "Nous avons essayé de préparer les joueurs du mieux possible par rapport à ce contexte particulier. Nous avions un avantage mental vu que nous faisions notre retour sur la pelouse en menant 0-2. Maintenant, nous étions aussi en infériorité numérique, et nous ne pouvions pas nous lâcher complètement et nous lancer n'importe comment", a confié Felice Mazzù en conférence de presse.

Le Carolo était fier de ses troupes. "Les gars ont respecté à merveille le plan de jeu au niveau de l'organisation comme on a pu le voir avec le sacrifice des attaquants. Nous avions décidé de conserver nos deux buteurs sur le terrain pour essayer de créer quelque chose offensivement. La travail d'Undav dans la ligne médiane, et parfois celui de Vanzeir ont été très précieux pour notre organisation. Nous avons été très positifs et nous avions beaucoup de confiance par rapport à la première période disputée samedi", a souligné le coach des Bruxellois.

"Si Nieuwkoop ne se bat pas comme un chien pour venir défendre ce ballon là, ils reviennent à 1-2"

Les défenseurs du leader actuel de D1A se sont également arrachés en sauvant des ballons sur la ligne à l'image de Nieuwkoop et Burgess. "Cela correspond à la mentalité de ce groupe et par rapport aux résultats et au travail que nous faisons depuis plus d'un an. Nous nous basons énormément sur la mentalité. Quand une équipe monte de division et possède moins de moyens que les grosses écuries, la cohérence de groupe est primordiale. À dix, c'était le meilleur jour pour montrer que nous étions un vrai groupe. La première grosse occasion était sérésienne et si Nieuwkoop ne se bat pas comme un chien pour venir défendre ce ballon là, ils reviennent à 1-2 et le match change complètement. Cette mentalité nous a permis de prendre des points jusqu'à maintenant, sans oublier la qualité aussi", a conclu Felice Mazzù.