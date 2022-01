Charleroi et Gand dos à dos, soirée d'ennui au Mambourg

Pas de vainqueur, pas de but et pas de spectacle: Charleroi et la Gantoise se quittent sur un partage logique, mais qui n'arrange personne dans la course au top 8.

Charleroi accueillait la Gantoise, samedi soir, dans le cadre de la 23e journée de championnat, avec des changements dans les onze des deux coachs. La première titularisation de Valentine Ozornwafor et le retour de Ken Nkuba, côté carolo. Les retours dans le onze de base de Bruno Godeau et GIanni Bruno, notamment, côté gantois. Des changements qui n'ont pas directement porté leurs fruits. La Gantoise domine le début de rencontre, mais les premières frappes cadrées sont à mettre l'actif du Sporting de Charleroi. Ken Nkuba et Joris Kayembe, à distance, sont les premiers à mettre à contribution Sinan Bolat, sans pour autant inquiéter le portier turc. Une reprise en un temps d'Andrew Hjulsager, une frappe puissante d'Alessio Castro Montes et une tentative de Gianni Bruno, lancé en profondeur. Mais à chaque fois, Bingourou Kamara répond présent. Le Sporting et Gand sont dos à dos au moment de rentrer aux vestiaires, au terme d'une terne première période. La bonne affaire pour Anderlecht ou Malines? Et ce n'est pas non plus la seconde période qui aura régalé les spectateurs neutres. Dans un match toujours aussi fermé, les occasions se font rares au Mambourg. Le Sporting de Charleroi tente de prendre l'ascendant, mais tarde à amener le danger devant le but gantois. Il faut d'ailleurs attendre la 72e minute pour voir une occasion digne de ce nom: une belle frappe enroulée d'Anass Zaroury, repoussée par un plongeon spectaculaire de Sinan Bolat. Dix minutes plus tard, c'est Loïc Bessilé qui se ménage une belle opportunité: sa reprise de la tête n'est pas cadrée, le ballon passe juste à côté de la cage gantoise. Le marquoir restera donc vierge et c'est peut-être le Sporting d'Anderlecht qui se frotte les mains. La Gantoise et Charleroi partagent toujours la cinquième place du classement avec 35 unités, les Mauves auront donc six points d'avance sur leurs premiers poursuivants en cas de succès à Malines dimanche soir. Le Kavé (33 points et deux matchs en moins) peut, de son côté, revenir à hauteur des Buffalos et des Zèbres.