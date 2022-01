Le RFC Seraing tenu en échec par Eupen

Ce samedi soir, le RFC Seraing recevait Eupen lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Louis Garcia pouvait compter sur le retour de Cissé, revenu de la CAN ce mercredi. Le Guinéen était aligné d'entrée de jeu tandis que Poaty débutait sur le banc. Côté eupenois, Stefan Krämer avait décidé de surprendre en laissant Ngoy, N'dri, Lambert et Magnée sur le banc.

Seraing débutera la rencontre tambour battant en se montrant directement dangereux dans le rectangle adverse à l'image d'un tir de Mikautadze dévié par la défense eupenoise (5e) et d'une reprise de Bernier contrée par Prevljak (7e). Toutefois, Eupen obtiendra une jolie opportunité avec un tir croisé de Müsel qui passera juste à côté (9e). Mais, les Métallos repartiront vers l'avant et auront une grosse occasion peu avant le quart d'heure de jeu. Mikautadze profitera d'un mauvais contrôle de Nurudeen pour s'emparer du cuir avant d'effacer le portier adverse et d'armer un tir, mais Agbadou dégagera le ballon sur la ligne (14e).

© photonews

La défense eupenoise, mise à rude épreuve, repoussera ensuite un tir de Bernier à bout portant (18e). Très remuant depuis le début de la rencontre, Mikautadze réceptionnera un centre de Maziz avant d'ajuster Nurudeen, mais Agbadou surgira devant au dernier instant (31e). Ce sera ensuite au tour du portier des Pandas de capter un tir de l'international géorgien, bien servi par Bernier (36e). En fin de première mi-temps, Müsel donnera de nouveau des frayeurs aux locaux avec une reprise de la tête qui passera à côté du but de Dietsch (41e). Le score restera vierge et nul à la pause malgré la domination du promu sérésien.

© photonews

En début de seconde période, les deux équipes se neutraliseront. Néanmoins, les locaux reprendront la mainmise à vingt minutes du terme sans pour autant trouver la faille chez les visiteurs. Seraing obtiendra un magnifique coup franc durant les arrêts de jeu suite à une faute d'Agbadou sur Maziz à l'entrée de la surface. Le meneur de jeu verra sa frappe contrée par le mur. Le score ne bougera pas, 0-0.

© photonews

Avec ce partage, Seraing compte désormais 23 points, mais reste toujours 17ème. Eupen est 13ème avec 27 unités.