Antoine Bernier mitigé : "Je suis partagé entre déception et satisfaction"

Ce samedi soir, Seraing a été tenu en échec par Eupen (0-0) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing a obtenu plusieurs occasions en première période, mais n'est pas parvenu à les concrétiser. Après la pause, les Métallos ont accusé un peu le coup, et ne sont pas arrivés à semer le danger dans le rectangle adverse. "Je suis mitigé à l'issue de la rencontre car je suis partagé entre déception et satisfaction. Nous avons eu les occasions pour mettre le ballon au fond, en vain. Et le positif, c'est cette organisation défensive et cette clean sheet", a confié Antoine Bernier à l'issue de la rencontre avant d'expliquer pourquoi les Sérésiens ont été moins dangereux en seconde période.

"Probablement la fatigue, c'était notre troisième rencontre cette semaine et nous avons peu tourné. C'est pour cela que nous avons eu moins d'opportunités en deuxième mi-temps. Le but était de ne pas perdre et de ne pas encaisser. Nous prenons donc un point et affichons un bilan de 4 points sur 6", a expliqué l'ailier des Métallos.

La nouvelle dynamique semble avoir été enclenchée du côté du Pairay. "Nous n'avons pas perdu durant ces deux dernières rencontres et nous sommes devenus costauds défensivement. Nous n'avons pas eu peur durant cette partie", a conclu Bernier.