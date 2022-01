Jean-Louis Garcia fier des siens : "C'est la première clean sheet depuis mon arrivée"

Après sa victoire contre le Beerschot (2-1) mercredi, Seraing a partagé l'enjeu contre Eupen (0-0) ce samedi soir lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing a obtenu plusieurs occasions en première période, mais n'est pas parvenu à les concrétiser. Après la pause, les Métallos ont montré un visage moins séduisant. "Nous avons des regrets car nous avons fait une très bonne première période. Après 25 minutes, nous devions mener au score, c'est incontestable au vu des occasions. Nous n'avons pas été capables d'avoir le geste juste devant le but adverse. C'est dommage, puis cela nous a coûté beaucoup d'efforts. De plus, c'est le troisième match en sept jours", a confié Jean-Louis Garcia à l'issue de la rencontre.

"Nous avons bien sûr senti la fatigue en deuxième-période. Nous avons été moins saignants, moins incisifs et moins propres sur un terrain qui se dégradait également. Et, notre adversaire a corrigé certaines choses à la pause. Je n'oublie pas les situations dangereuses eupenoises. C'est la première clean sheet depuis mon arrivée, et cela commence à prendre forme du côté défensif. Nous sommes de plus en plus solides, et il a manqué un but ce samedi soir. Nous étions juste émoussés en fin de rencontre, je pense. Le match contre le Beerschot, le 17ème face au 18ème, a coûté beaucoup physiquement, mais aussi mentalement. Nous avions deux jours pour préparer ce match contre Eupen, et je suis donc tout de même satisfait", a conclu Garcia.