Stefan Krämer : "À mes yeux, le nul est logique"

Eupen est allé partagé l'enjeu au RFC Seraing (0-0) samedi soir lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen s'est montré solide défensivement contre Seraing, mais a peu montré offensivement. Les Pandas prennent un bon point à l'extérieur et signent une clean sheet. "La première période fut très intense, et il y a eu des occasions de chaque côté. Il faut reconnaître aussi que le terrain n'était pas évident pour les joueurs", a confié Stefan Krämer à l'issue de la rencontre. "En deuxième mi-temps, nous avions plus le contrôle et avons été irréprochables à l'arrière. À mes yeux, le nul est logique et mérité pour les deux équipes", souligné le coach d'Eupen.

Le technicien allemand a donné des nouvelles de Jonathan Héris. Le défenseur central a dû sortir durant la rencontre. "Il était blessé après avoir reçu un coup à la jambe. J'espère que que ce n'est pas trop grave et qu'il sera prêt pour le match de Coupe jeudi contre Anderlecht. Concernant Jordi Amat, il a rendez-vous à l'hôpital mardi. Si c'est positif, il sera là jeudi", a ajouté le coach des Pandas.

Eupen va-t-il encore transférer durant les derniers jours du mercato ? "Pour être honnête, je ne pense pas même si tout est possible dans le monde du football", a conclu Krämer.