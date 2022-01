Le Standard de Liège surpris en fin de rencontre contre Malines

Ce dimanche soir, le Standard de Liège recevait le KV Malines devant 10.256 personnes à Sclessin lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner alignait Dussenne, de retour de suspension, et Dragus. Van Damme et Muleka étaient présents sur le banc tandis que Klauss et Bastien étaient absents de la feuille de match.

Malines n'est pas venu à Sclessin pour subir, et le fera tout de suite comprendre en prenant le jeu à son compte en début de partie. Le Standard mettra une petite vingtaine de minutes pour rentrer dans son match. Alors que le Liégeois auront du mal à mettre le pied sur le ballon, Dönnum s'offrira un slalom dans la défense adverse avant de décocher une frappe qui sera contrée par Vanlerberghe (19e). Cinq minutes plus tard, Emond surgira au premier poteau sur un centre de Cafaro, mais Coucke repoussera son tir en corner (24e). Le portier malinois devra ensuite sortir une jolie parade sur un envoi de Cafaro (31e). Le KaVé réagira via un tir cadré de Shed, mais celui-ci sera trop peu puissant pour inquiéter Bodart (37e). C'est finalement le matricule 16 qui ouvrira le score grâce à une reprise de volée de Cafaro à l'entrée de la surface (44e), 1-0.

© photonews

Malines fera son retour sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives, et cela portera ses fruits puisque Mrabti égalisera via une frappe croisée (49e), 1-1.

© photonews

Peu après l'heure de jeu, Dragus (61e), Raskin (62e) puis Cafaro sur coup franc direct (64e) pousseront Coucke à effectuer trois arrêts décisifs. Ce sera ensuite au tour de Bodart de se mettre en évidence en sortant bien devant Cuypers (67e) et en repoussant un tir puissant de Shved (68e). En fin de rencontre, les deux équipes pousseront pour aller arracher la victoire, et c'est le KaVé qui fera mouche via Storm (90e), 1-2 . Une défaite au goût amer pour le Standard !

© photonews

Avec cette défaite, le Standard est 12ème avec 28 points. Malines se hisse à la 7ème place avec 36 unités.