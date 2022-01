Mehdi Carcela : "Nous devions tuer cette rencontre"

Le Standard de Liège a vu le KV Malines arracher la victoire dans les arrêts de jeu ce dimanche à Sclessin lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a livré une belle prestation durant les 45 premières minutes de la partie, sans doute sa meilleure mi-temps depuis le début de la saison. Après plusieurs occasions, Cafaro a ouvert la marque juste avant la pause. Mais au retour des vestiaires, Malines a égalisé via Mrabti. Les Rouches auront ensuite deux grosses opportunités, mais Coucke effectuera deux arrêts décisifs peu après l'heure de jeu. En fin de rencontre, Storm arrachera la victoire pour les visiteurs.

"Il faut relever la tête et penser au prochain match"

"Nous méritions de gagner ce match. Une bonne rencontre de notre part avec plusieurs occasions obtenues. Nous avons cependant un peu trop reculé en deuxième période. C'est une déception", a confié Mehdi Carcela à l'issue de la rencontre. "J'ai l'impression que parfois tout est contre nous. Mais, il faut relever la tête et penser au prochain match. C'est également encourageant car nous avons bien joué et que nous aurions pu tuer la rencontre surtout moi sur la passe de Jackson (Muleka), mais je fus surpris par le ballon. Nous devions tuer cette rencontre. Nous sommes confiants pour la suite, il reste encore beaucoup de matchs. Les recrues apportent déjà beaucoup et sont efficaces (Emond et Cafaro, 2 buts chacun). Ils se sont vite intégrés, surtout Mathieu qui ne conaissait pas la D1A avant d'arriver", a souligné le milieu offensif.