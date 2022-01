Luka Elsner : "C'est la défaite la plus frustrante depuis que je suis ici"

Le Standard de Liège s'est fait surprendre dans les derniers instants contre le KV Malines (1-2) ce dimanche soir. Les Rouches ont pourtant été plus séduisants que lors des dernières journées.

Le Standard de Liège a livré une bonne première période et s'est créé plusieurs occasions. Cafaro permettra aux Liégeois d'ouvrir le score juste avant la pause, mais Malines égalisera au retour des vestiaires via Mrabti. Les Rouches auront quelques opportunités pour reprendre les commandes de la rencontre, mais Coucke effectuera deux arrêts décisifs. En fin de rencontre, les deux équipes pousseront, mais c'est Malines qui arrachera la victoire grâce à une réalisation de Storm.

Une défaite au goût amer pour le matricule 16. "La qualité de la première période rend la déception plus grande encore après cette défaite. Car je pense que nous avons joué l'une de nos meilleures mi-temps. L'avantage au score était mérité et ce qui est gênant, c'est l'entrée en en matière après la pause. Nous avons laissé trop de possibilités à l'adversaire de revenir. Cette égalisation arrive trop facilement et elle nous coûte beaucoup. Nous avons eu deux opportunités monstrueuses que nous ne terminons pas et qui auraient permis de l'emporter. Nous avons eu assez d'occasions pour le gagner ce match, et non le perdre. C'est très difficile à accepter... Par rapport aux ambitions affichées en première mi-temps, ça pose souci", a lâché Luka Elsner à l'issue de la rencontre.

"C'est la défaite la plus frustrante depuis que je suis ici. Elle me touche le plus car nous avions réussi à générer un mouvement positif dans cette rencontre. Nous avions des joueurs qui étaient vraiment dedans. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter jusqu'au mois de mai, et donc de rentrer un peu moins au sein d'une seconde période. Après l'égalisation malinoise qui fut un coup dur mentalement, il y a eu l'aspect physique qui a pris le dessus par la suite. Les garçons n'avaient plus vraiment les jambes pour assurer d'où les nombreux changements effectués", a souligné le technicien franco-slovène.

"Je veux savoir au plus vite avec qui je vais travailler"

Le coach des Rouches a ensuite évoqué le mercato hivernal qui clôturera bientôt ses portes. "J'ai hâte d'être le 1er février afin que toutes ces rumeurs cessent. Je veux savoir au plus vite avec qui je vais travailler. Essayer de transposer notre première période sur des rencontres en entier jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses à retenir dans le contenu. J'espère que nous pourrons au plus vite recycler cette défaite et aller de l'avant car je pense que nous sommes sur de bonnes bases", a conclu Elsner.