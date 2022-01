Arnaud Bodart : "Cela fait mal car nous faisons un super match et nous perdons"

Le Standard de Liège s'est fait surprendre dans les derniers instants par le KV Malines (1-2) ce dimanche soir lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Alors que le Standard de Liège avait ouvert le score juste avant la pause, Malines égalisera au retour des vestiaires. Les Rouches ont eu la possibilité de tuer le match, mais Coucke effectuera deux arrêts décisifs. Et Nikola Storm arrachera la victoire durant les arrêts de jeu. Une défaite au goût amer pour les Liégeois puisqu'ils ont disputé la meilleure mi-temps de leur saison. "Ce fut l'une des premières mi-temps les plus abouties depuis longtemps. Mais en début de seconde période, nous prenons un coup sur la tête. On s'était dit "les gars, on continue à montrer ce visage en seconde mi-temps" et après 5 minutes, nous encaissons", a confié Arnaud Bodart au micro d'Eleven Sports.

"Dans la situation où nous sommes, nous nous mettons vite à douter. Nous devons être plus tueurs sur les occasions créées. Puis, il y a ce deuxième but qu'il va falloir analyser car ça arrive trop facilement je pense. Cela fait mal... Nous allons gagner à Eupen en n'étant pas bons du tout, ici nous faisons un super match et nous perdons. J'espère que nous n'allons pas trop réfléchir et que nous allons repartir de l'avant contre le Cercle, il n'y a que ça à faire", a conclu le portier liégeois.