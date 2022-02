Edmilson et Alderweireld vainqueurs avec Al-Duhail

Le club de Junior Edmilson et Toby Alderweireld s'est aisément imposé face à Al Shamal ce mercredi en Qatar Stars League.

Al-Duhail SC, avec Toby Alderweireld et Junior Edmilson dans le onze de base, s'est largement imposé (4-1) face à Al Shamal ce mercredi pour le compte de la 18e journée de Qatar Stars League. Edmilson s'est chargé du quatrième et dernier but de ses couleurs à la 61e minute, tandis que la défense d'Al-Duhail ne s'est inclinée que sur un penalty dans les arrêts de jeu.

Al-Duhail est actuellement 2e du championnat, à 7 unités du leader Al-Sadd qui compte deux matchs en retard.