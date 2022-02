Ostende et Saint-Trond se quittent sur un score nul et vierge

Pas de vainqueur, ni de buts, ce samedi entre les deux formations.

Ce samedi, Saint-Trond se rendait à Ostende dans l'espoir de continuer sa belle série de 9 points sur 9. Si le STVV se devait de gagner pour encore croire au top 8, les Kustboys, eux, avaient tout intérêt à engranger 3 points pour assurer le plus vite possible le maintien.

Au niveau des compositions, pas vraiment de grosse surprise. Al-Dakhil et Dony étaient titularisés, au contraire de Klauss, à Saint-Trond. A Ostende, Scherpen était une nouvelle fois préféré à Hubert, Gueye était aligné en l'absence d'Ambrose. Duncan qui n'avait pas assez récupéré de sa blessure au genou, était également absent.

Une première mi-temps en guise de round d'observation

Le match débutait en mode mineur. Saint-Trond avait du mal à se porter vers l'avant, Ostende à construire. Les deux formations laissaient beaucoup d'espaces et y remédiaient par beaucoup d'impact dans les duels. Hara frappait mollement le ballon de la tête, à côté.

Ostende montrait le plus de belles choses, avec Sakamoto et Gueye qui essayaient de se trouver. Le centre du Japonais était contrôlé de la poitrine par le numéro 9 Ostendais, qui plaçait largement au-dessus en reprenant de volée (14e).

Ostende comptait 88 % de possession lors du premier quart d'heure, mais le pressing - pas non plus très intense, il faut le reconnaître - de Saint-Trond amenait les Canaris à se créer deux occasions coup sur coup, via Hayashi (22e) et suite à une mauvaise relance d'Atanga (24e).

Peu de choses à se mettre ensuite sous la dent dans cette seconde période. Le STVV défendait bien, à l'image d'un Ameen Al-Dakhil intéressant, et Ostende n'arrivait pas à trouver les solutions devant. Un beau mouvement avec Santos Rocha qui se terminait par un centre de Capon vers Mc Geehan, mais le ballon était dévié in extremis. Score à la pause : 0-0.

Des occcasions, enfin

Les deux équipes retournaient sur la pelouse avec des intentions bien plus offensives. Chris Durkin était tout prêt d'ouvrir le score, mais sa tête passait à côté (47e). Ostende répondait directement (50e). Un bon centre de Santos en direction de Gueye était bien recoupé puis dégagé par Al-Dakhil. Dans la foulée, un centre en cloche arrivait vers Capon, dont le tir était dévié, puis capté par Schmidt. Atanga canonnait ensuite dans les tribunes un ballon que Schmidt avait dégagé du poing (50e).

Les premiers remplacements arrivaient, les premiers cartons aussi (Al Dakhil, 58e).

Ostende se ménagait encore une occasion, après un bon mouvement entre Rocha et Gueye. La frappe du numéro 10 ostendais passait au-dessus.

L'intensité du match bassait un peu, mais les fautes et les contacts rugueux continuaient à pleuvoir. La rentrée de Klauss faisait un peu de bien à Saint-Trond, tout comme celle de Shinji Kagawa un peu plus tôt.

Rocha, l'un des meilleurs hommes sur la pelouse, avait la plus grosse occasion du match. Sa superbe frappe qui partait vers la lucarne reçevait une réponse de la même trempe de la part d'un Schmidt qui se détendait bien (70e).

Le match se terminait petit à petit, et les filets restaient inviolés.

Avec ce partage de 0-0, Saint-Trond stoppe sa belle série de 9 points sur 9. Les hommes de Bernd Hollerbach restent à la 10e place du classement et ratent l'occasion de revenir à hauteur de points avec Genk, qui occupe la dernière place du top 8. Ostende est 13e, avec 9 points d'avance sur Seraing, et devrait - normalement - vivre une fin de saison relativement calme.