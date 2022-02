Yves Vanderhaeghe : "Avec le recul, nous devrions être satisfaits"

Un match de fin de saison, c'est la meilleure façon de décrire la rencontre opposant le KV Ostende au STVV. Après 90 minutes, le résultat était un nul vierge.

Du côté des Côtiers, le résultat était logique. Brecht Capon et Yves Vanderhaeghe le pensaient aussi. "Je vais être bref, c'était un résultat logique", a déclaré Capon après le coup de sifflet final. "Les deux gardiens de but ont eu peu de travail. On a essayé, mais on n'a pas trouvé d'ouverture, le STVV était bien organisé. Nous n'avons pas eu l'audace de les mettre en difficulté", a déclaré le joueur du KV Ostende.

Son entraîneur Yves Vanderhaeghe est du même avis. "Il n'y a pratiquement pas eu de tir au but, nous n'étions pas assez présents dans les 16 derniers mètres pour nous créer une belle occasion. Avec le recul, nous devrions être satisfaits. Si vous ne pouvez pas marquer, vous devez vous contenter d'un point", a conclu Vanderhaeghe.

Le KV Ostende semble être complètement sauvé maintenant. Avec le Standard, Eupen et Zulte Waregem, ils ont encore une zone tampon de trois équipes entre eux et la 17ème place.