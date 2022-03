Cercle-Genk, un duel crucial dans la course aux "Europe" play-offs

Les Groen & Zwart reçoivent les Genkois dans ce qui pourrait être le dernier match de la chance pour la course aux Europe play-offs.

Le duel entre le Cercle de Bruges et Genk a des allures de match de la dernière chance pour les Groen & Zwart. En effet, après un début de saison très compliqué, le deuxième club de la Venise du Nord a réalisé une remontée fantastique au classement, au point même de se rapprocher du top 8 et de se bagarrer pour une place en Europe play-offs.

De son côté, Genk doit se sauver la face. Le club limbourgeois, qui avait le top 4 en ligne de mire, doit revoir ses ambitions à la baisse et devra probablement se contenter des Europe play-offs.

Les Genkois sont actuellement 8e avec 44 unités, soit cinq de plus que le Cercle qui occupe la 9e place. La bande a Thalhammer a donc tout intérêt à s'imposer pour rêver encore du top 8. En cas de défaite, les Groen & Zwart auraient par contre huit points de retard sur la 8e et risquent même de voir Courtrai et Malines passer devant eux.

La défaite semble donc interdite, que ce soit du côté de Genk ou du Cercle. L'occasion de ressortir la traditionnelle expression : malheur au vaincu !