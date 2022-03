Le Cercle et Genk se quittent dos-à-dos au terme d'une rencontre de folie !

La rencontre était d'une importance cruciale dans la course aux 'Europe' play-offs. S'il n'y a aucun vainqueur, les deux équipes ont offert une très belle rencontre avec énormément de rebondissements et de belles occasions.

Dès l'entame de la rencontre, le Cercle de Bruges montre qu'il n'est pas là pour faire de la figuration face à des Genkois à priori favoris. A la 10e minute, Denkey s'offre la première occasion de la rencontre mais voit sa tête passer au-dessus de la cage de Vandevoordt. Les Groen & Zwart continuent à se montrer dangereux sans pour autant se créer de véritables occasions.

A la 23e, Genk se réveille. Sur un beau centre, Onuachu rabat très bien la balle de la tête mais voit son occasion s'échouer sur la latte. Ce fut d'ailleurs la seule grosse occasion pour la bande à Storck. A la 35e minute, le Cercle ouvre méritoirement la marque. Sur un magnifique service de Denkey, Rabbi Matondo dribble Vandevoordt avant de pousser la balle au fond des filets malgré le retour de la défense genkoise.

Quelques minutes plus tard, Ito, oublié sur son flanc, tente une frappe facilement déviée par Warleson.

Une 2e mi-temps de folie !

Après une première mi-temps décevante, Genk opère trois changements en faisant monter Ouattara, Mike Trésor et Bongonda pour tenter de renverser la vapeur. A la 50e cependant, Miangue doublait la mise pour le Cercle grâce à une belle tête sur corner. Quelques secondes plus tard, Denkey est proche de mettre Genk K.O. mais sa frappe est sauvée sur la ligne.

Mais Genk n'a pas dit son dernier mot. Trois minutes après le but de Miangue, Genk réduisait la mise via Bongonda. Puis, coup de théâtre quelques secondes plus tard : oublié dans le grand rectangle, Heynen profitait d'un beau centre de Preciado pour égaliser à la 55e. En dix minutes seulement, la rencontre a pris une tournure incroyable alors que l'on voyait le Cercle verrouiller derrière après le 2-0. Malgré tout, le Cercle ne baisse pas les bras et s'offre quelques occasions.

A la 67e, Ito est proche de donner l'avantage aux Genkois. Le Japonais tente une frappe croisée qui vient s'échouer sur le poteau de Warleson. Mais Denkey lui répond du tac au tac en décochant une frappe surpuissante qui vient s'écraser sur la latte de Vandevoordt !

A quelques minutes du terme, Warleson se montre héroïque en sauvant sur la ligne une belle tête d'Onuachu. Finalement le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Même si la rencontre n'a accouché d'aucun vainqueur, les deux équipes ont offert un beau spectacle et une rencontre avec plein de rebondissements.

Au classement, Genk (45 points) reste 8e à cinq longueurs du Cercle (40 points), qui conserve provisoirement la 9e place et qui peut toujours espérer prendre part aux 'Europe' play-offs.