Bryan Heynen après le partage de Genk : "Il faudra se battre jusqu'à la dernière minute pour le top 8"

Le capitaine genkois a permis de remettre les siens sur les bons rails en égalisant à 55e. Malgré tout, les Genkois ne sont pas parvenus à prendre le dessus.

Après une première mi-temps dramatique au cours de laquelle le Cercle de Bruges n'a pu marquer qu'une seule fois, le match était bien meilleur pour les Limbourgeois en seconde période. Storck a réalisé le pari audacieux de faire trois changements à la mi-temps, ce qui s'est avéré payant puisque Bongonda, monté au jeu, a réduit la marque.

"Nous étions bien en dessous de notre niveau en première période. Nous n'avons pas réussi à développer notre football, mais nous n'avons pas non plus gagné nos duels. Pendant la pause, l'entraîneur a fait des ajustements et nous savions que nous devions faire mieux. Je pense par contre que la deuxième mi-temps a été totalement pour nous », déclare Bryan Heynen après le match."

"Au vu de la 1ère mi-temps, il faut se contenter d'un point"

"Bernd Storck a également insisté lors de la conférence de presse sur le fait que ses joueurs doivent avoir une mentalité plus forte car cela ne fonctionnera pas uniquement sur le talent footballistique. "Tout le monde le savait, mais ça n'a pas marché. Au final on égalise quand même et nous avons même eu des chances de prendre l'avantage", analyse plus loin Heynen .

Mais après un retard de 2-0 égalisant une nouvelle fois 2-2 face à un concurrent direct, alors tu n'es pas mécontent malgré quelques occasions de plus, réalise Heynen . "Certes, au vu la première mi-temps, il faut se contenter d'un point. Il va donc falloir se battre pour le top 8 jusqu'à la dernière minute", conclut le capitaine genkois.