Le départ se rapproche pour Mauro Icardi

L'Argentin avait d'abord manifesté son envie de rester au PSG, mais la donne semble désormais avoir changé.

Le PSG s'apprête à vivre un hiver de grands changements. La direction souhaite se séparer d'indésirables, tandis que certains joueurs veulent tenter leur chance ailleurs. Et selon RMC Sport, l'attaquant argentin Mauro Icardi ferait finalement partie de ces joueurs. Alors qu'il avait précédemment manifesté son envie de rester et d'enfin s'imposer dans la capitale française, le joueur de 29 ans voudrait finalement vérifier si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le PSG étant du même avis, on se dirige donc vers un départ pour celui qui a passé les trois dernières saisons à Paris.