Le PSG a refusé un chèque de 400 millions pour participer à la SuperLeague !

Le Président du PSG défend encore et plus que jamais les compétitions de l'UEFA.

Totalement opposé à la création de la Super Ligue, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a encore déploré cette idée mercredi. Et lors d'un entretien accordé à la BBC ce jeudi, le patron de l'Association Européenne des Clubs a réalisé une révélation : le PSG pouvait récupérer un chèque de 400 millions d'euros en s'associant à ce projet.

"Je veux jouer ces matchs - les grands matchs - bien sûr que je le veux. Je sais aussi ce que veut le public. Mais nous ne pouvons pas dire : 'vous êtes un petit club, vous êtes exclu'. Il faut que ce soit un système ouvert, sous l'autorité d'un organe directeur, où il y a du respect pour tout le monde. J'aurais pu accepter le chèque de 400 millions d'euros de l'ESL. Ils m'ont invité. Et quand j'ai dit non, ils ont dit qu'ils ne m'avaient pas invité, cela les résume. Si je n'avais pensé qu'à moi, j'aurais pu le faire. Surtout pendant la période liée au Covid-19. Mais qu'en est-il de l'écosystème, des fans et des valeurs que vous représentez ?", a lancé Al-Khelaïfi.