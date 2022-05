Relégué en Championship, le club de Christian Kabasele annonce 5 départs

Malgré l'arrivée de Roy Hogdson, rien n'aura empêché Watford de terminer 19ième de Premier League cette saison et de subir une nouvelle relégation, un an seulement après être remonté dans l'élite du football anglais.

Conséquence directe de cette saison tumultueuse et ratée malgré des ambitions certaines, les Hornets ont annoncé que 5 joueurs ne les accompagneront pas en Championship.

Il s'agit de leur gardien Ben Foster ; l'attaquant Andre Gray - acheté 20 millions d'euros et prêté cette saison à QPR ; le milieu slovaque prêté par Parme Juraj Kucka ; l'ancien défenseur de Marseille, l'OL et Marseille Nicolas Nkoulou et Oghenekaro Etebo, prêté par Stoke City.

Le défenseur belge Christian Kabasele est quant à lui encore sous contrat avec le club jusqu'en 2024, avec un an en option. Il avait d'ailleurs accompagné Watford en Championship lors de sa dernière descente.

Arrivé d'Eupen cet hiver, l'ancien Anderlechtois Edo Kayembe est lié avec les Hornets jusqu'en 2026.

Watford FC can confirm that five first-team players have left the club.



We thank the departing players for their contributions and wish them the best of luck for the next steps in their careers.