Eupen coule, Seraing remporte sa première victoire de la saison !

Ce vendredi soir (20h45), Eupen recevait le RFC Seraing en ouverture de la cinquième journée de la Jupiler Pro League. Un véritable match à six points pour ces deux concurrents dans la course au maintien.

Après sa défaite imméritée contre l'Antwerp, Eupen veut confirmer sa bonne prestation en renouant avec la victoire contre le RFC Seraing. De son côté, la lanterne rouge de D1A doit absolument mettre fin à sa vilaine série de quatre défaites et remporter ses premiers points.

Bernd Storck pouvait de nouveau compter sur Peeters de retour de suspension. Côté sérésien, un seul changement dans l'équipe alignée par José Jeunechamps. Trémoulet retrouve le onze, Elisor débute sur le banc.

Le round d'observation n'aura pas duré longtemps. Après intervention du VAR, monsieur Denil accordera un penalty à Seraing pour une faute de main de Charles-Cook sur une reprise de la tête de Conceicao. C'est Mouandilmadji qui transformera l'envoi et permettra aux visiteurs d'ouvrir la marque (5e), 0-1.

© photonews

Piqué à vif, Eupen tentera de construire rapidement vers l'avant, mais ne parviendra pas à mettre en difficulté des Métallos bien organisés. Pire, les Pandas sombreront. Privilégiant la contre-attaque, les visiteurs se montreront dangereux à l'image de cette frappe croisée de Bernier repoussée par Moser (24e). La première opportunité eupenoise sera signée Prevljak, mais Dietsch boxera la lourde frappe de l'international bosnien (27e). Deux minutes plus tard, Lepoint sera proche de doubler la mise d'une tête sur corner, mais Christie-Davies repoussera le cuir devant la ligne (29e). Il sera imité par la suite par Mouandilmadji qui se jouera de la défense locale et de son portier, mais poussera la ballon trop loin (35e). L'international tchadien se rachètera une minute plus tard en doublant la mise dans la surface après un caviar de Bernier (37e), 0-2. Le passeur marquera ensuite à son tour d'un joli enroulé du droit (39e), 0-3.

© photonews

Furieux, Bernd Storck effectuera quatre changements à la pause afin de redonner un second souffle à son équipe. La formation germanophone lancera l'opération remontada, mais aura du mal à se créer des occasions. Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir Eupen réduire la marque grâce à une réalisation à distance de Magnée (60e), 1-3.

Les Pandas continueront de pousser sans pour autant de nouveau faire trembler les filets, à l'image de ce tir de Ndri contré par la défense adverse (80e) et cette tête de Prevljak qui filera juste à côté du but (82e). Le score ne bougera plus.

© photonews

Eupen pensait contrôler la rencontre et s'est fait piéger par le pressing des Sérésiens. Les Pandas ont pris l'eau en encaissant trois buts avant la pause. Après la pause, ils montreront un meilleur visage, mais insuffisant pour effectuer une remontada. Les Métallos ont tout donné pour décrocher leur première victoire de la saison et mettre fin à leu vilaine série de quatre défaites de suite.

Seraing monte à la 16ème place avec trois points au compteur, Eupen descend à la 17ème place et reste bloqué à trois unités.

Eupen : Moser, Magnée, Van Genechten, Kral (Gorenc 46e), Lambert, Davidson (Jeggo 81e), Peeters, Charles-Cook (Magee 46e), Christie-Davies (Déom 46e), Nuhu 'Ndri 46e), Preljak

RFC Seraing : Dietsch, Conceiçao, Sylla, Opare, Trémoulet (Poaty 57e), Abanda, Lahssaini, Lepoint, Sissoko, Mouandilmadji (Elisor 78e), Bernier (Guillaume 78e)

Arbitre : Arthur Denil

Avertissement : Davidson (14e), Kral (31e), Lambert (74e) et Déom (85e) ; Trémoulet (48e) et Lahssaini (89e)

But : Magnée (60e) ; Mouandilmadji (5e pen et 37e) et Bernier (39e)