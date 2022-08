Guillaume Dietsch : "C'est de bon augure pour la suite de la compétition"

Ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing est allé s'imposer au Kehrweg face à Eupen (1-3). Les Métallos enregistrent leur première victoire de la saison.

Le RFC Seraing a mérité sa victoire au Kehrweg. Après avoir fait 0-3 à la pause grâce à un doublé de Mouandilmadji et une réalisation de Bernier, les Métallos ont bien tenu face à Eupen malgré la réduction du score via un but de Magnée. "L'impact et l'intensité ont fait toute la différence en première période. Je pense que cette victoire est plus que méritée puisque nous avons l'occasion de marquer plus que trois buts en première mi-temps. De leur côté, les Eupenois ont eu peu de frappes cadrées, mais ont réduit la marque en deuxième mi-temps. C'est dommage de ne pas pouvoir enregistrer une première clean-sheet, mais le plus important est d'avoir pris les trois points", a confié Guillaume Dietsch.

Une première victoire qui fait office de déclic chez les Métallos. "Ce succès lance notre saison et nous voyons que nous sommes capables de très belles choses quand nous sommes soudés de cette manière. Puis, nos efforts paient enfin. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Un vrai état d'esprit à réitérer à chaque rencontre. Nous avons bien géré la rencontre malgré notre jeune équipe", a conclu le portier prêté par Metz.