Bernd Storck : "Ce sera une saison très difficile, mais nous devons continuer de croire en nous"

Eupen a pris l'eau au Kehrweg ce vendredi soir face à Seraing (1-3). Les Pandas ont été directement malmenés par des Métallos déchaînés et prêts à tout pour décrocher leur première victoire. La rencontre était pliée à la pause malgré la réduction du score des locaux à l'heure de jeu.

Eupen a été fantomatique et s'est fait balader à domicile par le RFC Seraing. "Défensivement, ce n'était pas bon aujourd'hui. Si vous perdez les duels, vous ne pouvez pas gagner le match. Ce sera une saison très difficile, si l'on regarde le classement, mais nous devons continuer de croire en nous", a lâché un Bernd Storck déçu en conférence de presse.

"On ne doit jamais prendre trois buts en une période à la maison, c'est anormal. On a eu des occasions après la pause, mais c'était difficile de revenir dans ces conditions", a souligné Jérôme Déom. "On était mauvais dans le jeu et Seraing était meilleur. Un jour sans, et une défaite difficile à digérer contre un concurrent direct, mais il faudra directement relever la tête à Westerlo le week-end prochain", a souligné le médian.

Même son de cloche du côté de Yentl Van Genechten. "La défaite est très dure à encaisser. Ils ont six-sept occasions de marquer rapidement, et nous n'avons pas été assez bons en première mi-temps, surtout en défense. Nous avions montré beaucoup de bonnes choses ces dernières semaines, mais il n'y avait aucun signe de cela aujourd'hui", a précisé l'ancien joueur de Genk.