Ce vendredi soir, Eupen a coulé au Kehrweg lors de la réception du RFC Seraing (1-3) pour le compte de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Soirée compliquée pour Eupen qui s'est fait suprendre par Seraing en ouverture de la 5ème journée de D1A. Les Métallos menaient 0-3 à la pause grâce à un doublé de Mouandilmadji et un but de Bernier avant de voir les Pandas réduire la marque à l'heure de jeu via Gary Magnée.

"C'était un match à six points qu'il fallait gagner, surtout à la maison. Il va falloir se poser les bonnes questions en interne quand on regarde cette première période", a confié Gary Magnée à l'issue de la rencontre.

"Nous n'avons pas respecté les consignes durant ces 45 premières minutes et avons voulu jouer trop vite parfois. Il faut déjà se relever d'une pareille défaite qui est rageante avant la rencontre à Westerlo le week-end prochain", a conclu le latéral droit.