Marius Mouandilmadji prêt à empiler les buts : "Je me sens plus considéré que la saison dernière"

Ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League, Seraing a décroché sa première victoire de la saison en allant s'imposer du côté d'Eupen (1-3). Les Métallos avaient plié la rencontre en première période avant de voir les Pandas réduire le score à l'heure de jeu.

Le RFC Seraing a surpris Eupen ce week-end qui ne s'attendait pas à se faire autant et aussi vite bousculer. Les visiteurs ont mené rapidement au score après cinq minutes de jeu avec un penalty transformé par Marius Mouandilmadji. Le buteur sérésien doublera la mise peu après la demi-heure de jeu (36e) avant de voir Antoine Bernier planter la troisième rose trois minutes plus tard (39e). Groggy, Eupen a lancé l'opération remontada après la pause, mais la formation germanophone a eu du mal à se montrer dangereuse même si Gary Magnée est tout même parvenu à réduire le score à l'heure de jeu.

Marius Mouandilmadji n'a pas hésité à tirer le penalty. "Je fais partie des tireurs désignés et comme je suis en confiance après beaucoup d'exercices à l'entraînement, j'ai décidé de le botter et le ballon va au fond. Si je ne dois à personne mon deuxième but ? C'est Antoine qui me distille la passe, donc c'est un travail d'équipe", a confié l'auteur du doublé. "Je n'ai jamais douté de moi malgré ce mois délicat où nous n'avions inscrit qu'un seul but. Cela relance la confiance et lance la saison, c'est très important pour l'équipe. Tous les ingrédients étaient réunis ce vendredi", a souligné l'international tchadien.

© photonews

L'ancien joueur du FC Porto avait été critiqué ces dernières semaines pour son manque d'efficacité. "Cela ne m'a pas touché car les critiques font partie du football. Aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de critiquer Ronaldo ou Messi. Qui suis-je à côté ? Il ne faut surtout pas se laisser abattre moralement et continuer de travailler. J'espère continuer sur cette lancée après ces deux goals", a poursuivi celui qui est surnommé "l'Animal" par José Jeunechamps. "Le coach m'apporte beaucoup depuis qu'il est là et je me sens plus considéré que la saison dernière. Il me donne de la confiance et beaucoup de conseils. Tout le monde m'appelle l'Animal maintenant, c'est quand même un bon blase", a conclu Marius Mouandilmadji.